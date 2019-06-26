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17:06, 26 июня 2019 193
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На четырех рязанских улицах отключат свет, чтобы спилить аварийное дерево

На четырех рязанских улицах отключат свет, чтобы спилить аварийное дерево

В четверг, 27 июня, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Чтобы спилить аварийное дерево, с 9:30 до 12:30 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Шаповская, дома 1-88;
  • улица Хиринская, дома 1-26-а;
  • улица Коняева, дома 52, 54;
  • улица Дашковская, дома 48-54 (четная сторона).

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