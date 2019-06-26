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Фото: Администрация Рязани
Благоустройство ЦПКиО начнется этим летом, сообщил
Во вторник, 25 июня зампредседателя регионального правительства Евгений Беленецкий и и. о замглавы администрации Владимир Бурмистров посетили Центральный парк культуры и отдыха.
Во время объезда территории отметили необходимость благоустройства территории вокруг Зеленого театра, который полностью восстановят в этом году.
Также в парке планируется установить дополнительное освещение.
По поручению Беленецкого управление благоустройства рассмотрит несколько вариантов установки
Реконструкция парка предусмотрена по программе комфортной городской среды. Работы планируется провести после закупочных процедур для определения подрядчика.
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