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11:20, 25 июня 2019 301
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В Рыбновском районе начали ремонтировать дорогу до Константинова 1

В Рыбновском районе начали ремонтировать дорогу до Константинова

В Рыбновском районе начали ремонтировать дорогу (участок от трассы М-5 «Урал» до населенного пункта Федякино) в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил сайт регионального минтранса.

«На объекте выполняются работы по замене дорожной одежды, фрезерованию асфальтобетонного покрытия, досыпке земляного полотна и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона. Пдрядной организации ЗАО „Стройсервис“ предстоит выполнить работы по усилению дорожной одежды методом холодной регенерации», — говорится в сообщении.

Всего предстоит отремонтировать 16,5 километров на участке трассы «Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино». Асфальт заменили уже на шести километрах участка.

Отметим, капремонт дороги не производился более 20 лет.

Планируемые сроки окончания работ — август 2019 года.


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