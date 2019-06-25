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Во вторник, 25 июня, на агромолкомбинате «Рязанский» силовики провели обыски, сообщил
В офисе организации изымали документацию. «Прибыли представители федерального Следственного комитета и вооруженные московские ОМОНовцы в масках, у сотрудников офиса отобраны телефоны, им запрещено перемещаться. Известно, что в помещение не пускают адвоката, игнорируя его требования», — отметил источник.
По данным СМИ, 13 марта на АМК «Рязанский» уже проходила выемка документов в рамках дела «Детского питания».
фото 2gis
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