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22:50, 25 июня 2019 168
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В Песочне столкнулись три автомобиля. Видео

В Песочне столкнулись три автомобиля. Видео

Вечером во вторник, 25 июня, в Песочне столкнулись три автомобиля. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».

Авария произошла на перекрестке улиц Тимуровцев и Новоселов. Автомобили получили сильные механические повреждения.

Информация о произошедшем уточняется.

Напомним, в этот же вечер возле ТЦ «Нити» на проезде Яблочкова столкнулись Audi и Kia.


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4 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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