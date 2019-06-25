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Вечером во вторник, 25 июня, в Песочне столкнулись три автомобиля. Видео с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Авария произошла на перекрестке улиц Тимуровцев и Новоселов. Автомобили получили сильные механические повреждения.
Информация о произошедшем уточняется.
Напомним, в этот же вечер возле ТЦ «Нити» на проезде Яблочкова
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