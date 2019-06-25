Движение по улице Грибоедова частично открыли

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Во вторник, 25 июня, частично открыли движение по улице Грибоедова. Об этом сообщила
Ограничение проезда сняли от сквера 26 Бакинских комиссаров до площади Свободы со стороны улицы Скоморошинской.
На участке дороги выполнили капремонт теплотрассы и уложили выравнивающий слой асфальта.
Работы по укладке основного слоя намерены проводить по ночам. До их окончания на этом участке введено ограничение скорости движения.
Маршрутка №41 будет курсировать по утвержденной ранее схеме.
Ранее сообщалось, что ремонт улицы Грибоедова
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