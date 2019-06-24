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Во Владимирской области почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Фото с мероприятия опубликовал
22 июня, в День памяти и скорби, ранним утром во Владимире прошла патриотическая акция «Свеча памяти».
В ней приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, руководители департаментов и структурных подразделений областной администрации, представители общественных организаций, ветераны, волонтёры, студенты, военнослужащие, активисты поисковых отрядов Владимирской области.
Памятная акция началась ровно в 4 часа утра на площади Победы. Именно в это время 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война — одно из самых трагических событий в истории нашего Отечества. Из Владимирской области на фронт ушло более 280 тысяч человек. Половина из них не вернулась к родным очагам.
Участники акции возложили цветы и поставили лампады к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и почтили их память минутой молчания.
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