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17:27, 24 июня 2019 255
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В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности

В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности

По информации управления лесами Тамбовской области, на территории региона установлен высокий (четвертый), а местами — наивысший (пятый) класс пожарной опасности. Лесопатрульные группы работают в усиленном режиме. Об этом написал сайт администрации Тамбовской области.

Отметим, что с начала пожароопасного периода на территории лесного фонда Тамбовской области было обнаружено и потушено 12 пожаров. Всего огнем пройдено около шести гектаров леса. Существенного ущерба лесному фонду огонь не нанес.


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