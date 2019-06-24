В Тамбовской области установили высокий класс пожарной опасности

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По информации управления лесами Тамбовской области, на территории региона установлен высокий (четвертый), а местами — наивысший (пятый) класс пожарной опасности. Лесопатрульные группы работают в усиленном режиме. Об этом написал
Отметим, что с начала пожароопасного периода на территории лесного фонда Тамбовской области было обнаружено и потушено 12 пожаров. Всего огнем пройдено около шести гектаров леса. Существенного ущерба лесному фонду огонь не нанес.
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