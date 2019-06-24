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12:03, 24 июня 2019 75
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В Липецке столкнулись две легковушки, пострадал подросток

В Липецке столкнулись две легковушки, пострадал подросток

В воскресенье, 23 июня, в Липецке в селе Сселки произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

На улице Ленина 21-летняя девушка за рулем Lada Kalina столкнулась с автомобилем Skoda под управлением 35-летней женщины.

В аварии пострадала 12-летняя пассажирка иномарки — она получила травму, но после оказания помощи ее отпустили.


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