В Липецке столкнулись две легковушки, пострадал подросток

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В воскресенье, 23 июня, в Липецке в селе Сселки произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил
На улице Ленина 21-летняя девушка за рулем Lada Kalina столкнулась с автомобилем Skoda под управлением 35-летней женщины.
В аварии пострадала 12-летняя пассажирка иномарки — она получила травму, но после оказания помощи ее отпустили.
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