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С 19 июля повысится стоимость проезда в экспрессах Калуга — Москва и Малоярославец-Москва. Об этом написал сайт издательского дома «
Стоимость билета с предоставлением мест на большинство рейсов увеличится на 10-15 рублей.
Цена билета без места на экспресс-электричку из Москвы до Малоярославца составит 370 рублей.
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