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В Ефремовском районе нашли тело утонувшего мужчины. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
Тело нашли в воскресенье, 23 июня, на пруду в Ефремовском районе.
На месте происшествия от МЧС России работали три человека и единица техники.
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