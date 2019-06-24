В центре Калуги водитель «Лады» сбил 28-летнего мотоциклиста

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В центре Калуги водитель автомобиля Lada сбил 28-летнего мотоциклиста. Об этом написал интернет-портал «
Авария на улице Луначарского в Калуге произошла в субботу, 22 июня, после 23 часов.
«По предварительным данным, 50-летний водитель отечественной легковушки при развороте не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении», — пояснили в ведомстве.
28-летний мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован в медицинское учреждение.
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