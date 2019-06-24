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10:05, 24 июня 2019 221
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Опубликован список профессий с самыми высокими зарплатами в Калужской области

Опубликован список профессий с самыми высокими зарплатами в Калужской области

Опубликован список профессий с самыми высокими зарплатами в Калужской области. Рейтинг огласил интернет-портал «Калужские новости» со ссылкой на Калугастат.

На крупных и средних организациях Калужской области среднемесячная начисленная заработная плата работников составляет 44,8 тысяч рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 9%.

Самая высокая зарплата оказалась у финансистов и страховщиков — 57 143 рубля. На втором месте — обрабатывающие производства (56 040 рублей). Тройку лидеров замыкает деятельность профессиональная, научная и техническая — сотрудники этой сферы в среднем зарабатывают 53 396 рублей.

Ниже всего зарплата оказалась у сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — 27 206 рублей.


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