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Опубликован список профессий с самыми высокими зарплатами в Калужской области. Рейтинг огласил интернет-портал «
На крупных и средних организациях Калужской области среднемесячная начисленная заработная плата работников составляет 44,8 тысяч рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 9%.
Самая высокая зарплата оказалась у финансистов и страховщиков — 57 143 рубля. На втором месте — обрабатывающие производства (56 040 рублей). Тройку лидеров замыкает деятельность профессиональная, научная и техническая — сотрудники этой сферы в среднем зарабатывают 53 396 рублей.
Ниже всего зарплата оказалась у сотрудников сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — 27 206 рублей.
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