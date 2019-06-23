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10:11, 23 июня 2019 234
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В серьезной аварии под Скопином один человек погиб и трое пострадали — соцсети

В серьезной аварии под Скопином один человек погиб и трое пострадали — соцсети

В серьезной аварии под Скопином погиб один человек. Еще трое пострадали. Об этом рассказали подписчики группы «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Рязани».

Столкнулись автомобили Volkswagen Polo и ВАЗ. Как видно на опубликованном видео, отечественная машина получила серьезные механические повреждения.

«Спасателей было много, только толку было мало. Автомобиль горел слишком сильно. Водитель автомобиля ВАЗ погиб. Семья из трех человек пострадала. Женщина лежала, говорила что очень болит живот. У ее мужа рваные раны ног. Их дочка сзади сидела, кажется, с сотрясением», — написал подписчик.

Официальной информации о причинах ДТП и количестве пострадавших нет.


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Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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