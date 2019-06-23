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9:51, 23 июня 2019 249
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В Сасове утонула 39-летняя женщина

В Сасове утонула 39-летняя женщина

В субботу, 22 июня, около 17 часов в Сасове утонула 39-летняя жительница города. ЧП произошло на затоне реки Цны. Об этом написал сайт ИД Пресса.

Как сообщили изданию сотрудники Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Рязанской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Предполагаемая причина гибели женщины — неосторожность.


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1 день назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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