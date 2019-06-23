В Сасове утонула 39-летняя женщина

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В субботу, 22 июня, около 17 часов в Сасове утонула 39-летняя жительница города. ЧП произошло на затоне реки Цны. Об этом написал сайт ИД
Как сообщили изданию сотрудники Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Рязанской области, по данному факту проводится доследственная проверка.
Предполагаемая причина гибели женщины — неосторожность.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.