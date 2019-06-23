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МЧС предупредило рязанцев о грозе и граде. Метеопредупреждение опубликовано на
По данным МЧС, в ближайшие 3-5 часов с сохранением до конца суток 23 июня, ночью и утром 24 июня на территории Рязанской области и в Рязани ожидаются грозы, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, дождь, местами сильный, в отдельных районах град.
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