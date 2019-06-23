«Все как в 2010». Смог от лесных пожаров добрался до Рязани

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Смог от лесных пожаров добрался до Рязани. Жители разных районов города сообщили об этом в социальных сетях.
Больше всего сообщений приходят из Горрощи и Приокского.
«В Роще уже легкая дымка. И запах как в 2010», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».
«В Приокском такая же история. Смог и запах гари как в 2010», — рассказал рязанец.
Похожая ситуация складывается и в Московском районе Рязани.
«На Московском в 6 утра дышать уже было нечем, все окна пришлось закрыть», — написал автор.
Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах
В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.
В субботу, 22 июня, пожар
23 июня
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