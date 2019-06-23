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11:48, 23 июня 2019 489
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«Все как в 2010». Смог от лесных пожаров добрался до Рязани

«Все как в 2010». Смог от лесных пожаров добрался до Рязани

Смог от лесных пожаров добрался до Рязани. Жители разных районов города сообщили об этом в социальных сетях.

Больше всего сообщений приходят из Горрощи и Приокского.

«В Роще уже легкая дымка. И запах как в 2010», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

«В Приокском такая же история. Смог и запах гари как в 2010», — рассказал рязанец.

Похожая ситуация складывается и в Московском районе Рязани.

«На Московском в 6 утра дышать уже было нечем, все окна пришлось закрыть», — написал автор.

Напомним, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне в рязанских Сельцах загорелась сухая трава, затем огонь перешел на деревья. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

В Минобороны уточняли, что боеприпасов или взрывчатых веществ на полигоне не было.

В субботу, 22 июня, пожар локализовали.

23 июня появилось видео с места другого пожара. На этот раз загорелся лес в Сасовском районе.


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