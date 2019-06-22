«Я помню». Рязанцы зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рано утром в субботу, 22 июня, на площади Победы прошла патриотическая акция «Свеча памяти» и церемония возложения цветов, посвященная Дню памяти и скорби.
К ней присоединились ветеран Великой Отечественной войны Николай Чадаев, первый зампред правительства Анна Рослякова, депутаты областной думы, представители администрации города, различных министерств и силовых ведомств, члены молодежных организаций, студенты и жители города.
«Уважаемые ветераны, спасибо вам за то, что вы живы, и стимулируете нас на то, чтобы мы никогда не забывали, что было. В едином порыве наша большая страна встала на защиту своего счастливого будущего, будущего своих детей, своей земли и родины. Мы не имеем права, забыть, как это было. Не для того, чтобы растить в себе ненависть к нашим врагам, а для того, чтобы помнить, что все вместе мы большая семья. Светлая память тем, кто защищал родину, и кого уже нет. Низкий поклон тем, кто еще вместе с нами», — сказала Рослякова.
На церемонии прозвучало легендарное сообщение о начале войны, зачитанное Юрием Левитаном 22 июня 1941 года. Затем присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню и выложили из свечей надпись «Я помню».
Отметим, в День памяти и скорби рязанские телеканалы и радио отменят развлекательные программы.
78 лет назад, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушли около 300 тысяч жителей Рязанской области, примерно половина из них не вернулась.
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