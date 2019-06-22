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Во дворе на улице Пушкина дерево упало на припаркованные автомобили. Фотографии произошедшего опубликовал один из подписчиков группы «ВКонтакте» «
Как отметил автор снимков, это произошло на закрытой территории в одном из дворов.
На фото видно, что механические повреждения получили как минимум два автомобиля.
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