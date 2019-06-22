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10:17, 22 июня 2019 414
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Во дворе на улице Пушкина дерево упало на припаркованные автомобили

Во дворе на улице Пушкина дерево упало на припаркованные автомобили

Во дворе на улице Пушкина дерево упало на припаркованные автомобили. Фотографии произошедшего опубликовал один из подписчиков группы «ВКонтакте» «Типичная Рязань».

Как отметил автор снимков, это произошло на закрытой территории в одном из дворов.

На фото видно, что механические повреждения получили как минимум два автомобиля.


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20 часов назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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