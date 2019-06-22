В сети появилось видео с места ДТП на проезде Яблочкова

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В сети появилось видео с места ДТП,
Видео прокомментировал один из участников аварии. Водитель «ГАЗели» отметил, что «все живы и практически невредимы».
«Хендай непонятным образом занесло, ну и он влетел в меня. Удар начался с топливного бака и пришелся в левую спарку заднего моста. Быстро летел, вправо уйти тоже не мог, попутки были. Слава богу, все живы», — написал мужчина.
Напомним, «ГАЗель»
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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