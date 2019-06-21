На проезде Яблочкова «ГАЗель» перевернулась после столкновения с иномаркой. Фото

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Утром в пятницу, 21 июня, около «Золотых куполов» на проезде Яблочкова произошло ДТП. Фотографии опубликовали в группе «
Как видно на кадрах, на дороге столкнулись «ГАЗель» и Hyundai. Оба автомобиля получили механические повреждения, от удара «ГАЗель» перевернулась.
Официальной информации о пострадавших пока не поступало.
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