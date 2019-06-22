В Рязанской области пропал 72-летний мужчина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области пропал 72-летний Колобущенков Михаил Сергеевич. Об этом сообщили активисты поискового движения «
Сбор волонтеров состоится в субботу, 22 июня, в 15:00 около штаба движения в Касимове (улица Приокская, 9Б).
По всем вопросам можно обращаться к инфоргу Анне —
Организаторы просят иметь с собой головной убор от солнца, одежду по погоде для длительной ходьбы и перекус.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Лариса Крохалева стала директором библиотеки имени Есенина
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.