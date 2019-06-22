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9:17, 22 июня 2019 141
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В Рязанской области пропал 72-летний мужчина

В Рязанской области пропал 72-летний мужчина

В Рязанской области пропал 72-летний Колобущенков Михаил Сергеевич. Об этом сообщили активисты поискового движения «Лиза Алерт».

Сбор волонтеров состоится в субботу, 22 июня, в 15:00 около штаба движения в Касимове (улица Приокская, 9Б).

По всем вопросам можно обращаться к инфоргу Анне — +7 (965) 714-57-37.

Организаторы просят иметь с собой головной убор от солнца, одежду по погоде для длительной ходьбы и перекус.


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19 часов назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

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