Рязанский приборный завод провел мероприятия ко Дню памяти и скорби в «Лучезарном»

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В преддверии Дня памяти и скорби, 19 июня, в спортивном комплексе «Лучезарный» АО «ГРПЗ» (входит в АО «КРЭТ») организовали несколько военно-патриотических мероприятий.
На утренней линейке детям рассказали об этом памятном дне и о героизме советских людей в борьбе с фашистскими захватчиками.
Затем старшие отряды показали мини-спектакли, посвященные нескольким ключевым сражениям Великой Отечественной войны — битве за Москву, Сталинградской битве, битве за Новороссийск. Продолжением дня стала военно-спортивная игра «Зарница».
После тихого часа в «Лучезарном» провели конкурс «Героев славных имена мы сохраним в сердцах навечно». Воспитанники выступили с творческими номерами — танцами, песнями, стихами, сценками, посвященными разным родам войск и Великой Отечественной войне.
О блокадном Ленинграде шла речь в «Квесте-872». Его участники узнали много фактов из жизни непокоренного города: звучали выдержки из знаменитого дневника Тани Савичевой, мало кому известная информация о членах ее семьи и другие свидетельства блокадников и участников событий тех лет.
Память жертв войны «лучезарновцы» почтили минутой молчания.
Спортивный комплекс АО «ГРПЗ» «Лучезарный» находится в Спасском районе Рязанской области. Лагерь принимает около 2 000 детей ежегодно во время каникул. Для интересного и разнопланового отдыха в «Лучезарном» подготовлены разнообразные образовательные, спортивные и развлекательные программы.
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