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12:38, 22 июня 2019 184
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Рязанка из ревности несколько раз ударила своего мужа топором и подожгла его дом

Рязанка из ревности несколько раз ударила своего мужа топором и подожгла его дом

Рязанка несколько раз ударила своего мужа ножом и топором, после чего подожгла дом, где находился раненный, чтобы тот не смог выбраться наружу. Об этом сообщил сайт Рязанского районного суда.

В апреле 2016 года, женщина приехала домой к мужу и из ревности несколько раз ударила его топором и ножом, причинив тяжкий вред его здоровью. Затем она подожгла дом и скрылась с места совершения преступления.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично.

Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима.

Реальное отбытие наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Удовлетворен гражданский иск о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного потерпевшему.

Приговор не вступает в законную силу и может быть обжалован сторонами в суде апелляционной инстанции.


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