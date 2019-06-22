Рязанка из ревности несколько раз ударила своего мужа топором и подожгла его дом

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Рязанка несколько раз ударила своего мужа ножом и топором, после чего подожгла дом, где находился раненный, чтобы тот не смог выбраться наружу. Об этом сообщил
В апреле 2016 года, женщина приехала домой к мужу и из ревности несколько раз ударила его топором и ножом, причинив тяжкий вред его здоровью. Затем она подожгла дом и скрылась с места совершения преступления.
В судебном заседании подсудимая свою вину признала частично.
Суд приговорил женщину к шести годам колонии общего режима.
Реальное отбытие наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Удовлетворен гражданский иск о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного потерпевшему.
Приговор не вступает в законную силу и может быть обжалован сторонами в суде апелляционной инстанции.
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