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На Московском шоссе столкнулись четыре машины. Видео с места аварии опубликовали в группе «
Как отмечается в комментарии к ролику, ДТП на мосту через руку Павловку произошло примерно в 18:30.
Подробности уточняются.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.