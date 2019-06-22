74-летний житель Рязанской области пойдет под суд за попытку убийства дочери

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В Кораблине участковый уполномоченный полиции разрешил конфликт, который грозил закончится убийством. Об этом сообщил
В полицию обратилась 31-летняя жительница города Кораблино, которая сообщила, что отец угрожает ее убить. И даже принимался душить, но женщина вырвалась, убежала и просит помощи.
На место выехал участковый полицейский. Выяснилось, что 74-летний пенсионер уже неоднократно ссорился с дочерью и ее мужем, которые проживают с ним в одной квартире.
Однажды он пригрозил 40-летнему мужу дочери, который вступился за супругу, пристрелить его из пневматического пистолета и даже взял его в руки. Семейной паре пришлось спасаться бегством.
В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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