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13:51, 22 июня 2019 199
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74-летний житель Рязанской области пойдет под суд за попытку убийства дочери

74-летний житель Рязанской области пойдет под суд за попытку убийства дочери

В Кораблине участковый уполномоченный полиции разрешил конфликт, который грозил закончится убийством. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 31-летняя жительница города Кораблино, которая сообщила, что отец угрожает ее убить. И даже принимался душить, но женщина вырвалась, убежала и просит помощи.

На место выехал участковый полицейский. Выяснилось, что 74-летний пенсионер уже неоднократно ссорился с дочерью и ее мужем, которые проживают с ним в одной квартире.

Однажды он пригрозил 40-летнему мужу дочери, который вступился за супругу, пристрелить его из пневматического пистолета и даже взял его в руки. Семейной паре пришлось спасаться бегством.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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