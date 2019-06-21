Юлия Рокотянская обсудила продолжение сотрудничества с главой Мюнстера

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По приглашению Обербургомистра Мюнстера Маркуса Леве рязанская делегация под руководством Юлии Рокотянской посетила город Мюнстер. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.
Визит приурочен к 30-летию партнерских отношений.
На официальном приеме у Обербургомистра Мюнстера Маркуса Леве в «Зале Мира» стороны обменялись памятными подарками и сувенирами, оставили запись в золотой книге города Мюнстера.
«За 30 лет удалось сделать значительные шаги по развитию международных связей, провести множество успешных совместных мероприятий. Налажен обмен делегациями между университетами, театрами, хоровыми коллективами, общественными организациями городов, ведется реализация международных проектов, направленных на оказание помощи детям с особенностями развития, неоднократно городом Мюнстером оказана поддержка городу Рязани в трудные времена», — отметила глава города Юлия Рокотянская.
Большое внимание делегация из Рязани уделяла вопросам экологии. Гостям продемонстрировали экологически чистый городской транспорт — автобусы с электрическим приводом.
Рязанцы побывали в компании «AWM», занимающейся переработкой коммунальных отходов. Директор Патрик Хайсенкамп рассказал о применяемой в Мюнстере биологической системе утилизации отходов.
Во время визита прошла рабочая встреча архитекторов Рязани и Мюнстера, в результате которой стороны обсудили актуальный вопрос для Рязани: строительство и эксплуатацию ливневой канализации с учетом исторической застройки города.
Также делегация посетила выступление хора РГУ имени Есенина в Мюнстерском католическом храме.
В ходе визита стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству двух городов и обмену опытом в различных сферах. Глава муниципального образования Юлия Рокотянская пригласила делегацию Мюнстера в Рязань на празднование Нового года и рассказала о проекте «Новогодняя столица России — 2020». Представители Мюнстера пообещали принять участие в праздничных мероприятиях и посетить Рязань с ответным визитом.
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