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В Туле после вмешательства прокуратуры сироты получили жилье. Об этом сообщил сайт надзорного органа.
Установлено, что двое сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении благоустроенного жилья, с 2016 им не обеспечены. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых или арендовать жилье.
Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании Министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить сирот жильем.
Требования удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время сиротам предоставлены квартиры по договорам найма жилого помещения.
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