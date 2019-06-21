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15:14, 21 июня 2019 120
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В Туле после вмешательства прокуратуры сироты получили жилье

В Туле после вмешательства прокуратуры сироты получили жилье

В Туле после вмешательства прокуратуры сироты получили жилье. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Установлено, что двое сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении благоустроенного жилья, с 2016 им не обеспечены. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых или арендовать жилье.

Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании Министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить сирот жильем.

Требования удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время сиротам предоставлены квартиры по договорам найма жилого помещения.


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