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В Сараевском районе погибли 2500 свиней, сообщило издательство «
Инцидент произошел в ООО «Вердазернопродукт» в ночь на среду, 19 июня.
«Мы сразу же взяли отборный материал от павших животный и отправили его на исследование в Рязанскую лабораторию для исключения особо опасных инфекционных заболеваний», -рассказал начальник районной ветеринарной станции Алексей Новиков.
Выяснилось. Что никаких инфекций не выявили. Причиной гибели животных стало удушье из-за отказа вентиляционной системы.
Трупы животных вывезут на специализированные предприятия Рязанской и Липецкой областей для утилизации в соответствии с правилами.
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