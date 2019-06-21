В Рязанской области выбрали лучших кинологов УИС

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Фото: УФСИН по Рязанской области
На базе ИК-1, расположенной в Милославском районе, прошли соревнования кинологов. Турнир приурочили к 110-летию кинологической службы регионального УФСИН России, сообщила пресс-служба управления.
Четыре дня команды всех исправительных учреждений области показывали навыки по общему и специальному курсу дрессировки.
Собаки под руководством инструкторов должны были продемонстрировать послушание, преодолеть полосу препятствий, выполнить выборку человека, вещи, успешно обыскать автотранспорт, местность, провести следовую работу, следопытство и умело повести себя в лобовой атаке с выстрелами.
Первое место в командном зачете заняли сотрудники исправительной колонии №6, второе получил отдел по конвоированию и третье — ИК-1.
В личном зачете старших инструкторов и инструкторов кинологической службы лучшими стали Ольга Бубнова (ИК-6) и Михаил Осипов (ОК), вторыми — Евгений Юнаков (ИК-2) и Владимир Вилинбер (ИК-6), третьими — Денис Зенин (ОК) и Роман Васенко (ИК-1).
Победителям вручили медали, почетные грамоты и ценные подарки. Кинологам ИК-1 вручили специальный приз от главы Скопина — керамическую статуэтку служебной собаки.
«Без кинологической службы сегодня невозможно представить полноценную работу пенитенциарного ведомства. Отмечу, что с каждым годом повышается профессионализм наших кинологов, что сказывается и на результативности их работы», — подчеркнул замначальника регионального УФСИН Сергей Борсук.
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