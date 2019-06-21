RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области уничтожили больше двух гектаров дикорастущей конопли. Об этом сообщил
Участки произрастания обнаружены полицейскими в Касимовском, Александро-Невском, Ермишинском, Кадомском, Ухоловском, Шацком и Шиловском районах области.
В Касимовском районе уничтожен очаг разрастания конопли площадью около 2 гектаров.
Обследование территории области продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге в сгоревшем доме обнаружили труп
|
cледующая новость →Юлия Рокотянская обсудила продолжение сотрудничества с главой Мюнстера
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.