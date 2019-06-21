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Рязанский вуз попал в список университетов с самыми высокими зарплатами выпускников, занятых в ИТ-отрасли. Исследование провел
Топ-3 рейтинга в этом году занимают вузы Москвы. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт. Второе место в рейтинге вновь занимает Московский государственный технический университет имени Баумана. А на третье место, показав максимальный прирост по зарплатам за год, поднялся Московский государственный университет имени Ломоносова.
Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина оказался на 19 месте. Средняя зарплата выпускников этого вуза в Москве составила 78 тысяч рублей. Средний балл ЕГЭ — 73.2.
По информации исследователей, около 67% выпускников РГРТУ остаются работать в Рязани.
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