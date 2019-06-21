Рязанский приборный завод представил в Сочи магнитотерапевтический комплекс

На выставке «Медицина сегодня и завтра-2019», которая проходит с 20 по 22 июня, АО «ГРПЗ» и филиал АО «ГРПЗ» Касимовский приборный завод (АО «ГРПЗ» входит в АО «КРЭТ») демонстрируют офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование.

Это приборы торговой марки diathera: индикаторы (ИГД-02, ИГД-03), тонометры (ТГДц-01, ТГДц-03), предназначенные для измерения внутриглазного давления, и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02 для профилактики и лечения глазных заболеваний.

Также на выставке представляют уникальный магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг».

Индикаторы и тонометры используются при лечении и контроле глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры. Приборы используются также в сложных клинических случаях, например, при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-02. Они воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.

«Как показала многолетняя практика эксплуатации в России и за ее пределами, магнитотерапевтический аппарат «Мультимаг» имеет широкий спектр лечебного применения, в том числе воспалительные, дистрофические, сосудистые заболевания. А эффективность лечения артериальной гипертонии, заболеваний суставов, позвоночника, сосудов головного мозга превышает 85%", — пояснили в АО «ГРПЗ».

Магнитотерапия — это естественная природная терапия, характеризующаяся безвредностью, отсутствием побочных эффектов и неприятных ощущений. При этом она стимулирует собственные силы организма, улучшает иммунитет и лимфодренаж, а также совместима с другими видами физиотерапии. Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры.

Комплекс «Мультимаг» прост в эксплуатации, с работой справляется одна медсестра. Оздоровительный сеанс длится 20 минут, курс лечения состоит из 5 — 10 процедур в зависимости от вида и тяжести заболевания. Во время лечения пациенты чувствуют себя комфортно.

После курса магнитотерапии у большинства пациентов отмечается улучшение общего самочувствия, нормализуется сон, снижается артериальное давление, улучшается микроциркуляция крови, рассасывается инфильтративная ткань, восстанавливаются функции периферических нервов, снижается уровень сахара в крови, улучшаются показатели крови и обменные процессы.

Комплекс «Мультимаг» эффективен и при использовании в спортивной медицине. Он применяется для снятия утомления у спортсменов во время тренировок и соревнований, а также для профилактики и лечения травм.

«Оборудование прошло клинические испытания и успешно используется в более чем 190 лечебно-профилактических учреждениях России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Литвы», — отметил заместитель генерального директора АО «ГРПЗ» — директор Касимовского приборного завода Валерий Караваев.

По итогам Всероссийского форума «Здравница-2019», который проходил в Крыму, филиал АО «ГРПЗ» — Касимовский приборный завод — наградили дипломом и золотой медалью в номинации «Лучшие физиотерапевтические технологии» за комплекс «Мультимаг».