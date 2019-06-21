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17:47, 21 июня 2019 248
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На выходных в Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД

На выходных в Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД

В пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут масштабные рейды. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В первую очередь обращать внимание будут на водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.


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