На выходных в Рязанской области пройдут масштабные рейды ГИБДД

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В пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут масштабные рейды. Об этом сообщил
В первую очередь обращать внимание будут на водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Рязанской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.
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