На улице Новоселов «Дэу» въехал в припаркованную «ГАЗель», пострадал ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в четверг, 20 июня, около дома №50 по улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, примерно в 20:53 39-летний рязанец на Daewoo Gentra врезался в припаркованную «ГАЗель».
В результате травмы получили водитель с шестилетний пассажир легковушки, их доставляли в больницу.
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