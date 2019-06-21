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22:35, 21 июня 2019 139
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На Северной окружной дороге произошло массовое ДТП

На Северной окружной дороге произошло массовое ДТП

На Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. Видео последствий произошедшего опубликовал один из очевидцев, но Youtube.

Как отметил автор ролика, авария произошла вечером, 21 июня. Столкнулись пять автомобилей.

Официальной информации о причинах ДТП и количестве пострадавших нет.


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8 часов назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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