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На Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. Видео последствий произошедшего опубликовал один из очевидцев, но Youtube.
Как отметил автор ролика, авария произошла вечером, 21 июня. Столкнулись пять автомобилей.
Официальной информации о причинах ДТП и количестве пострадавших нет.
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