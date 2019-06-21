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Еще 33 рязанских выпускника получили сто баллов на ЕГЭ. Об этом написал
Так, по истории два школьника получили наивысший результат. Химию на 100 баллов сдали девять рязанцев, физику — пять, русский язык — 17.
Напомним, ранее
Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля для 4590 выпускников.
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