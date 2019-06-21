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11:45, 21 июня 2019 322
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Еще 33 рязанских выпускника получили сто баллов на ЕГЭ

Еще 33 рязанских выпускника получили сто баллов на ЕГЭ

Еще 33 рязанских выпускника получили сто баллов на ЕГЭ. Об этом написал сайт регионального министерства образования.

Так, по истории два школьника получили наивысший результат. Химию на 100 баллов сдали девять рязанцев, физику — пять, русский язык — 17.

Напомним, ранее стало известно, что в регионе два стобалльника по профильной математике и один по литературе.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля для 4590 выпускников.


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