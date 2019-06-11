Несколько рязанских выпускников получили высшие баллы по ЕГЭ

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Несколько рязанских одиннадцатиклассников получили 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил
Два выпускника получили 100 баллов по математике, один набрал максимальное количество по литературе.
Отмечается, что основной период сдачи ЕГЭ завершается 13 июня.
С 17 по 1 июля пройдут резервные дни, в которых поучаствуют одиннадцатиклассники, у которых совпало время нескольких экзаменов в основное период сдачи, а также те, кто не пришел или не сдал экзамен по уважительной причине.
Как рассказала министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, первые результаты ЕГЭ в этом году «в целом сопоставимы с результатами прошлого года».
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