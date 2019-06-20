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Фото: Рязанская епархия
Жители Песочни дошли до родника крестным ходом. Об этом
На праздник Святой Троицы прихожане Крестовоздвиженского храма дошли крестным ходом в село Шереметьево-Песочня к источнику, у которого был храм. Троицкую церковь разрушили в ХХ веке.
Крестные ходы до родника устраивают с 2006 года.
«В памяти людей это святое место сохранило свое былое значение, — отметили в епархии. — В будущем, как надеются верующие, на месте источника будет построена купальня».
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