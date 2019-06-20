Житель Новомичуринска ударил соседа и украл у него деньги

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В Новомичуринске задержали мужчину, который ограбил 60-летнего местного жителя. Об этом сообщила
Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что ночью случайный знакомый ударил его и отобрал три тысячи рублей. Выяснилось, что мужчина познакомился с нападавшим во время распития алкоголя.
Оперативники, опросив жителей города, разыскали и задержали 35-летнего соседа. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Похищенные деньги злоумышленник потратил на спиртное.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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