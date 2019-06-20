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21:06, 20 июня 2019 107
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Вертолеты Минобороны привлекли для тушения пожара на полигоне под Рязанью

Вертолеты Минобороны привлекли для тушения пожара на полигоне под Рязанью

Два вертолета Ми-8 и тяжелую технику Минобороны привлекли для тушения пожара на полигоне под Рязанью, передают «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что площадь пожара в настоящее время составляет около 250 га.

По данным ТАСС, самолеты Ил-76, участвовавшие в тушении, улетели.

Напомним, вечером в среду, 19 июня, во время военных учений в Сельцах загорелась сухая трава. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 8,67 кв км. Лес горит, в том числе и на территории Московской области.


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