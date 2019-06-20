Вертолеты Минобороны привлекли для тушения пожара на полигоне под Рязанью

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Два вертолета Ми-8 и тяжелую технику Минобороны привлекли для тушения пожара на полигоне под Рязанью, передают «
Отмечается, что площадь пожара в настоящее время составляет около 250 га.
По данным ТАСС, самолеты Ил-76, участвовавшие в тушении, улетели.
Напомним, вечером в среду, 19 июня, во время военных учений в Сельцах
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 8,67 кв км. Лес
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