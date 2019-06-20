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В Рязанской области задержали сотрудника ресторана, укравшего 300 тысяч из сейфа. Об этом сообщила
В полицию обратился управляющий заведения. Он рассказал, что неизвестные похитили сейф с документами и деньгами.
Участковые задержали 39-летнего подозреваемого. Сотрудник ресторана проник в подсобное помещение и похитил сейф, в котором находились служебные документы и деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчина под подпиской о невыезде.
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