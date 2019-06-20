RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 19 июня, в рязанском кардиодиспансере прошел первый виртуальный обход. Пациентов «посетил» врач федеральной клиники, сообщил
Специалиста проинформировали о двух пациентах, у которых диагностирован инфаркт миокарда: у 37-летнего мужчины заболевание осложнено сахарным диабетом второго типа, 62-летнюю женщину доставили из Ряжского района.
Врачи обсудили ход лечения, некоторые аспекты применения лекарств с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Специалист федеральной клиники дал рекомендации и отметил, что «качественную помощь больные получили в оптимальные сроки».
Виртуальные обходы в кардиодиспансере будут проводиться ежемесячно, каждую третью среду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Киа» с рязанскими номерами попала в аварию под Воронежем, пострадали семь человек
|
cледующая новость →В Рязанской области выросла подростковая преступность — прокуратура
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.