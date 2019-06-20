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14:43, 20 июня 2019 150
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В Касимове открылся музей с коллекциями зажигалок, этикеток и минералов

В Касимове открылся музей с коллекциями зажигалок, этикеток и минералов

В Касимове открылся «Музей необычных коллекций». Об этом сообщил сайт туризма и отдыха Рязанской области.

Там можно увидеть более 40 коллекций по разным направлениям: от окаменелостей до моделей космических кораблей; от минералов до необычных зажигалок;

Также в музее представлены значки, наперстки, модели машин и самолетов, фарфоровые куклы, вышивки крестом, коллекция пивной атрибутики, мини-бар, спичечные коробки и этикетки, багажные бирки, духи, фигурки котов и собак, чайные принадлежности, флора и фауна в ювелирных украшениях и многое другое.

Запись на экскурсии по телефону: 8 (49131) 4-16-07, +7 (910) 645-67-22.

Адрес: улица Советская, дом 39.

Режим работы: Вторник- Пятница с 10:00 до 17:00, Суббота- Воскресенье с 10:00 до 15:00, понедельник — выходной.


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