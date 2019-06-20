В Касимове открылся музей с коллекциями зажигалок, этикеток и минералов

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В Касимове открылся «Музей необычных коллекций». Об этом сообщил
Там можно увидеть более 40 коллекций по разным направлениям: от окаменелостей до моделей космических кораблей; от минералов до необычных зажигалок;
Также в музее представлены значки, наперстки, модели машин и самолетов, фарфоровые куклы, вышивки крестом, коллекция пивной атрибутики, мини-бар, спичечные коробки и этикетки, багажные бирки, духи, фигурки котов и собак, чайные принадлежности, флора и фауна в ювелирных украшениях и многое другое.
Запись на экскурсии по телефону: 8 (49131) 4-16-07,
Адрес: улица Советская, дом 39.
Режим работы: Вторник- Пятница с 10:00 до 17:00, Суббота- Воскресенье с 10:00 до 15:00, понедельник — выходной.
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