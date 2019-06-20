В центре Рязани мотоциклист упал после столкновения с фургоном. Видео

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В центре Рязани мотоцикл столкнулся с фургоном «Соболь». Видео опубликовали в
Авария произошла в среду, 19 июня, на площади Ленина.
На кадрах видно, что после произошедшего мотоциклист упал.
Официальной информации о ДТП нет.
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