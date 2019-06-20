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Половину рязанских дорог планируют привести к нормативам к 2024 году. Об этом заявил Николай Любимов на заседании совета по проектной деятельности в четверг, 20 июня, сообщил
«Глобальная задача нацпроекта — к 2024 году привести к нормативам половину дорог в регионе. Финансирование, которое есть сегодня, позволяет пока достичь только 42%. Надеюсь, ситуация изменится, поскольку понимание федерального центра в этом отношении есть», — подчеркнул политик.
По словам главы региона, также в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» необходимо более чем в три раза снизить число погибших в ДТП, а также количество происшествий в целом.
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