Полиция ищет очевидцев аварии с мотоциклистом на Михайловском шоссе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция ищет очевидцев аварии, которая произошла в 21:15 4 июня на Михайловском шоссе. Информацию опубликовали на
По предварительной информации, 56-летний рязанец на ВАЗ-217 не уступил дорогу 31-летнему мотоциклисту из Пермского края. В результате
Всех, кто что-то знает о произошедшем, просят сообщить по телефону (4912)29-97-56.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.