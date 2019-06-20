«Киа» с рязанскими номерами попала в аварию под Воронежем, пострадали семь человек

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В четверг, 20 июня, в 5:50, под Воронежем Kia Cerato с рязанскими номерами, двигаясь в сторону Москвы, врезался в ВАЗ-2108 из Нижегородской области, пишет «
После столкновения «восьмерка» опрокинулась в кювет, пострадали ее 34-летний водитель и двое пассажиров, молодые люди 24 и 25 лет.
Спустя три минуты в остановившийся после ДТП Kia врезался ВАЗ-2106 под управлением 33-летнего жителя Воронежа. Кроме него, в машине ехал 31-летний пассажир. С травмами они доставлены в больницу. Пострадали и пассажиры Cerato — 30-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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