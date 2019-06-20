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Двоих рязанцев подозревают в убийстве из-за ревности. Об этом сообщил
16 июня в дачном доме поселка Листвянка обнаружили тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемых — знакомых погибшего 43 и 47 лет — задержали по горячим следам.
По данным следствия, вечером 15 июня между хозяином дома и его гостями произошла ссора на почве ревности. Потерпевшего избили, от полученных травм он скончался на месте.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, их заключили под стражу.
Расследование продолжается.
Фото с сайта регионального СУ СКР
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