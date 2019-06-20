А что в кино? «За мечтой», «Детские игры» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Музыкальная драма «За мечтой» режиссера Макса Мингелла рассказывает о девушке по имени Вайолет из провинциального городка, которая мечтает о славе.
Австрийский фильм «Мой друг Зигмунд Фрейд» режиссера Николауса Лейтера рассказывает романтическую и запутанную историю, разобраться в которой может лишь профессор Фрейд.
Американский фильм ужасов «Детские игры» является ремейком одноименного фильма 1988 года. А научно-фантастический фильм «Дитя робота» режиссера Гранта Спьютора вошел в программу кинофестиваля «Санденс».
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