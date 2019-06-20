Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:59, 20 июня 2019 405
 0    0

А что в кино? «За мечтой», «Детские игры» и другие новинки

А что в кино? «За мечтой», «Детские игры» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Музыкальная драма «За мечтой» режиссера Макса Мингелла рассказывает о девушке по имени Вайолет из провинциального городка, которая мечтает о славе.

Австрийский фильм «Мой друг Зигмунд Фрейд» режиссера Николауса Лейтера рассказывает романтическую и запутанную историю, разобраться в которой может лишь профессор Фрейд.

Американский фильм ужасов «Детские игры» является ремейком одноименного фильма 1988 года. А научно-фантастический фильм «Дитя робота» режиссера Гранта Спьютора вошел в программу кинофестиваля «Санденс».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации?

Сенаторы с рязанским акцентом. Кто и как представлял интересы нашего региона в Совете Федерации? 1

RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 13 июня 2019 21 410
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 20 738
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:37, 17 июня 2019 13 091
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
8:35, 13 июня 2019 12 126
Синоптики предупредили о похолодании до одного градуса
14:58, 8 июня 2019 11 692
В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и гроза. Прогноз погоды
Все новости
Голосования

Как вы оцениваете качество обслуживания в рязанских больницах?

Окончание опроса: 25.06.2019
Архив голосований
Форум